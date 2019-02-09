محدّث انتهت .. أتليتكو (1) - ريال مدريد (3)

السبت، 09 فبراير 2019 - 17:07

كتب : FilGoal

هدف كاسيميرو لريال مدريد في أتليتكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة دربي مدريد بين أتليتكو وريال مدريد.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3-1.

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ق54: هدف ملغي لفرق أتليتكو مدريد- تمريرة بينية طويلة وصلت إلى ألفارو موراتا على حدود منطقة الجزاء واستلام رائع بتسديدة "لوب" لحظة خروج كورتوا لكن الحكم أطلق صافرته بتسلل.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

ق43: جوووووووووووووول لريال مدريد، راموس ينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

ق41: أووووه الحكم احتسب ركلة جزاء لفريق ريال مدريد بعد انطلاقة رائعة من فينسيوس جونيور وتدخل معه خوسيه خيمنيز.

الحكم أكد على صحة الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الVAR.

ق25: جوووووووووووووول التعادل لفريق أتليتكو مدريد، تمريرة بينية عن طريق أنخل كوريا في اتجاه المنطلق جريزمان ودخول لمنطقة الجزاء بتسديدة أرضية متقنة لجظة خروج الحارس لداخل الشباك.

ق16: جوووووووووووووول رائع لريال مدريد، ركنية من الجهة اليمنى، نفذها توني كروس عرضية لداخل منطقة الجزاء ورأسية من سيرخيو راموس تابعها كاسيميرو بضربة مقصية رائعة على يمين الحارس لداخل الشباك.

** بعد قليل انطلاق المباراة

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