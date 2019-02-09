أليجري: ديبالا "الفتى الذكي" اعتذر عما فعله

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس اعتذار باولو ديبالا لاعب الفريق عن مغادرته لدكة بدلاء الفريق قبل انتهاء مباراة النادي أمام بارما يوم السبت والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 في الدوري.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال أليجري في تصريحات صحفية:"لقد اعتذر، كان التصرف الصحيح من فتى ذكي مثله، تجاه النادي الذي منحه مسؤولية هامة، الرقم 10 وشارة القيادة عندما يكون جيورجيو كيلليني غير موجود".

وواصل "سلوكه لم يكن مقبولا، يتفهم ذلك. انتهت القصة".

واقتنص بارما التعادل في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه يوفنتوس ولم يكن الأرجنتيني على مقاعد بدلاء فريق السيدة العجوز حين سجل جيرفينيو الهدف الثالث للضيوف.

ويحل يوفنتوس ضيفا يوم الأحد على ساسولو في الجولة 23 من الدوري وبعد 5 أيام يستضيف فروسينوني.

ويتصدر يوفنتوس، بطل الدوري في آخر 7 مواسم، ترتيب البطولة بفارق 9 نقاط عن نابولي الوصيف.