يطمح ليفربول لاستعادة صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي ولو بشكل مؤقت في مواجهة بورنموث بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

فيما يأمل أرسنال في تدارك نتائجه بصدامه مع هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.

_ _ _ _ _

ليفربول وبورنموث (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق. 75 صلااح يسدد وكرته في العارضة.

ق. 47 جووووووووووول ثااااالث لليفرول عن طريق محمد صلاح بعد كعب رائع من فيرمينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة راائعة من صلاح يبعدها الحارس إلى ركنية.

ق. 34 جووووووول ثااااني.. فينالدوم يسجل بطريقة رااائعة بتصويبة ساقطة في حارس بورنموث.

ق. 23 جوووووول أول لليفربول عن طريق ساديو ماني. عرضية من ميلنر يقابلها ماني برأسية في المرمى.

ق. 5 تصويبة أولى يتصدى لها أليسون ببراعة.

بداية المباراة

_ _ _

هدرسفيلد وأرسنال (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق. 93 جووول أول لهدرسفيلد عن طريق أداما ديكيباي.

ق. 59 محمد النني يشارك بدلا من توريرا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووووول ثاني لأرسنال عن طريق لاكازيت.

ق. 15 جووووول أول لأرسنال عن طريق إيوبي.

بداية المباراة

_ _ _

ساوثامبتون وكارديف (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق. 93 جووووول الثاااني لكارديف سيتي عن طريق زهورني.

ق. 91 جوووول التعادل لساوثامبتون عن طريق ستيفينز.

ق. 69 جوووول أول لكارديف سيتي عن طريق بامبا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

_ _ _

كريستال بالاس ووست هام (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق. 76 ويلفريد زاها يسجل التعااادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 جووووول أول لوست هام عن طريق مارك نوبل من ركلة جزاء.

بداية المباراة

_ _ _

واتفورد وإيفرتون (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق. 65 جراي يسجل الأول لإيفرتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة