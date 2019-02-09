سكاي: سباق بين أرسنال وتوتنام لضم مدافع جلادباخ

السبت، 09 فبراير 2019 - 16:09

كتب : FilGoal

ماتياس جينتر

يراقب كل من توتنام وأرسنال وضع ماتياس جينتر مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ تمهيدا لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الدولي الألماني صاحب الـ25 عاما كان على رادار توتنام قبل انضمامه إلى جلادباخ من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، إلا أن النادي اللندني تراجع عن ضمه.

وانضم جينتر إلى جلادباخ في صيف 2017 بمبلغ 15.3 مليون جنيه إسترليني ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

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وشارك جينتر خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

ويلعب صاحب الـ25 عاما لمنتخب ألمانيا منذ شهر مارس 2014، وشارك في 23 مباراة دولية.

وكان جينتر قد توج رفقة منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، كما توج بطلا لكأس القارات 2017، ومع دورتموند فاز بلقب كأس السوبر عام 2014 وكأس ألمانيا في موسم 2016-2017.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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