بالفيديو - روما ينتفض بفوز سهل على كييفو المتواضع

بعد تعادلين في الدوري وخروج مهين من كأس إيطاليا انتفض روما يوم الجمعة بالفوز على مضيفه المتواضع كييفو بنتيجة 3-صفر في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وسجل ستيفان الشعراوي وإدين دجيكو وأليكساندر كولاروف أهداف روما في الدقائق 9 و18 و51.

وحقق فريق ذئاب العاصمة أول فوز منذ 19 يناير حين تغلب على ضيفه تورينو بنتيجة 3-2.

وتعافى فريق المدرب يوزيبيو دي فرانشيسكو بعد فقدانه لأربعة نقاط في الدوري بالتعادل أمام أتلانتا وميلان وخسارته بقسوة على يد فيورنتينا بنتيجة 7-1 في الدور ربع النهائي للكأس.

وارتقى روما للمركز الرابع برفع رصيده إلى 38 نقطة بينما استمرت معاناة كييفو متذيل الترتيب والبالغ رصيده 9 نقاط.

ويستضيف روما فريق بورتو البرتغالي يوم الخميس في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي وبعد 6 أيام يواجه بولونيا في الدوري.