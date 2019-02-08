بالفيديو - روما ينتفض بفوز سهل على كييفو المتواضع

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 23:23

كتب : FilGoal

روما

بعد تعادلين في الدوري وخروج مهين من كأس إيطاليا انتفض روما يوم الجمعة بالفوز على مضيفه المتواضع كييفو بنتيجة 3-صفر في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وسجل ستيفان الشعراوي وإدين دجيكو وأليكساندر كولاروف أهداف روما في الدقائق 9 و18 و51.

وحقق فريق ذئاب العاصمة أول فوز منذ 19 يناير حين تغلب على ضيفه تورينو بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة

فتح الله لـ في الجول: الزمالك الآن أقوى وأشرس كثيرا من الدور الأول.. ولن يتأثروا بالغيابات ماذا فعل ليفربول ومانشستر سيتي مع المنافسين المقبلين لهما؟ بشرى لكلوب ويونايتد كلمة السر عصام عبد الفتاح: أميل لصحة هدف الحدود في الأهلي عبد الحفيظ عن أزمة الحكم الخامس: نفس الحكم احتسب ركلة جزاء لـ الزمالك

وتعافى فريق المدرب يوزيبيو دي فرانشيسكو بعد فقدانه لأربعة نقاط في الدوري بالتعادل أمام أتلانتا وميلان وخسارته بقسوة على يد فيورنتينا بنتيجة 7-1 في الدور ربع النهائي للكأس.

وارتقى روما للمركز الرابع برفع رصيده إلى 38 نقطة بينما استمرت معاناة كييفو متذيل الترتيب والبالغ رصيده 9 نقاط.

ويستضيف روما فريق بورتو البرتغالي يوم الخميس في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي وبعد 6 أيام يواجه بولونيا في الدوري.

كييفو روما الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سجل جيد للزمالك مع محمد عادل حكم مباراته أمام النجوم ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم السبت 9-2-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية منتظرة ساعة | الدوري المصري
من أجل تفادي الـ3 نقاط والثأر من هزيمة تاريخية.. الزمالك ضد النجوم ساعة | الدوري المصري
مواجهة عمرها 24 عاما.. الزمالك يتحدى الحضري للمرة 36 ساعة | الدوري المصري
مدير أكاديمية "الأهلاوية ستارز": الأهلي ليس له أي علاقة بنا 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - روما ينتفض بفوز سهل على كييفو المتواضع 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك