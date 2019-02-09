مواعيد مباريات اليوم السبت 9-2-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمم نارية منتظرة

السبت، 09 فبراير 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

سبت كروي ناري في انتظارنا. لا تترك مقعدك واستعد لقمم نارية في كل مكان في العالم.

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الزمالك يواجه النجوم في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت في لقاء يبث على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

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في إنجلترا، سنكون على موعد مع جولة نارية.

فولام يستضيف مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

في الخامسة مساءً، ليفربول يواجه بورنموث على بي إن سبورتس 2.

أرسنال سيحل ضيفا على هدرسفيلد في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 4.

كريستال بالاس ضد وست هام على بي إن سبورتس 7 في الخامسة مساءً، وأيضا يلعب واتفورد ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 8.

بعدها وفي السابعة والنصف على بي إن سبورتس 2، يلعب برايتون أمام بيرنلي.

في الخامسة والربع مساءً سنكون على موعد مع دربي العاصمة مدريد.

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الخامسة والربع على بي إن سبورتس 3.

بينما في إيطاليا، سيواجه نابولي نظيره فيورنتينا في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4 ويليه مواجهة بارما أمام إنتر في التاسعة والنصف مساءً.

في فرنسا، سيلعب باريس سان جيرمان أمام بوردو في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 6.

في الرابعة والنصف سيلعب بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم على بي إن سبورتس 5 في الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ سيواجه شالكة في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5 في إطار نفس الجولة في ألمانيا.

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في الدوري في إنجلترا في إسبانيا

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