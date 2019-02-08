لالانا عن التشكيك في ليفربول: لابد للإعلام أن يجد ما يتحدث عنه

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

لالانا

يرى آدم لالانا لاعب ليفربول أن الإعلام يبالغ في التركيز على تعثر الفريق بالتشكيك في قدرته على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وقال لالانا في تصريحات لموقع ناديه:"الإعلام جزء كبير من العالم، و، بالتأكيد، عليه الحديث عن أمور ما، لذا جزء مني ليس متفاجئا بأن مستوى ليفربول هو موضوع مطروح للنقاش، لكن هناك أوقات خلال الموسم، وفي الحياة بصفة عامة، تحتاج فيها لتجاهل الضجيج والتركيز على ترابط الفريق".

وواصل لاعب إنجلترا "هذه الوحدة هي ما تبقيك مقاتلا، تبقيك مركزا على ما يتوجب فعله وما هي الأمور المهمة. هذا ما سنفعله في الطريق نحو لقاء نهاية الأسبوع".

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فقد ليفربول 4 نقاط في صراع الدوري بالتعادل في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي ووست هام يونايتد ليستغل مانشستر سيتي الفرصة ويرتقي لصدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الأول.

ويستضيف ليفربول فريق بورنموث يوم السبت في الجولة 26 من البطولة.

وفاز سيتي على إيفرتون يوم الأربعاء في لقاء مقدم من الجولة 27 مما يعني خوضه لمباراة أكثر من ليفربول.

لالانا ليفربول الدوري الإنجليزي

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