فابريجاس: هازارد يحب تشيلسي لكن إن قرر الرحيل آمل أن ينضم إلى ريال مدريد
الجمعة، 08 فبراير 2019 - 11:58
كتب : FilGoal
قال سيسك فابريجاس لاعب وسط موناكو إن إدين هازارد زميله السابق في نادي تشيلسي سعيد مع فريقه لكنه يحب ريال مدريد، وأمل إن لم يجدد عقده مع النادي اللندني أن ينضم إلى الفريق الإسباني.
إدين هازارد
النادي : تشيلسي
سيسك فابريجاس
النادي : موناكو
وصرح سيسك لراديو ماركا قائلا: "لنرى ما سيقرر عمله".
وأضاف "لدى هازارد عام ونصف العام في عقده، وهو سعيد في تشيلسي، وكذلك عائلته".
وواصل "في النهاية هناك قرارات شخصية للغاية، هو يحب ريال مدريد وقال ذلك، آمل أن يجدد عقده مع تشيلسي لكن إن لم يفعل سينتهي به الأمر مع ريال مدريد".
هازارد صاحب الـ28 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من ليل في صيف 2012 بمبلغ 35 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع الفريق اللندني في صيف 2020.
النجم الدولي البلجيكي شارك في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 آخرين.