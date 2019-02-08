ليكيب: الجسد الذي تم انتشاله من حطام الطائرة هو لـ إيميليانو سالا

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 00:54

كتب : FilGoal

إيمليانو سالا - كارديف سيتي

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صباح اليوم الجمعة أن الجسد الذي تم انتشاله قبل عدة أيام من قناة المانش هو لإيميليانو سالا لاعب نانت الفرنسي الذي كان في طريقه لإتمام انتقاله إلى كارديف سيتي الويلزي.

وكان سالا في طريقه في الـ21 من شهر يناير الماضي من فرنسا إلى ويلز للانضمام إلى صفوف كارديف سيتي.

ولكن الطائرة التي كانت تقله سقطت في قناة المانش ونجحت عمليات الإنقاذ الخاصة في انتشال جسد قبل 36 ساعة وتم التأكد إنه جسد سالا.

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وبذلك يسدل الستار على القضية التي أثارت تعاطف متابعي كرة القدم خلال الأيام الأخيرة.

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر الماضي أعلنت شرطة جيرنسي أنها بذلت كل ما لديها وأن عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة لتنتهي عملية البحث التي استمرت لثلاث أيام إلا أن شقيقة اللاعب قادت حملة من أجل استمرار البحث عن سالا، وهو ما حدث بالفعل.

سالا نانت كارديف سيتي

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