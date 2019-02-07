رسميا - ريال مدريد يكشف عن إصابة يورنتي

الخميس، 07 فبراير 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

ماركوس يورنتي

كشف ريال مدريد في بيان رسمي عن إصابة ماركوس يورينتي لاعب وسط الفريق دون تحديد مدة غيابه في انتظار باقي التطورات.

ماركوس يورنتي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان يورينتي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل بين ريال مدريد وبرشلونة بهدف لكل منهما في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخرج اللاعب في الدقيقة 63 من المباراة اضطراريا ليحل كاسيميرو بدلا منه.

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وأوضح ريال مدريد في بيانه "بعد إجراء الفحوصات الطبية اليوم الخميس تبين إصابة يورينتي بتمزق من الدرجة الثانية في عضلات الساق اليسرى".

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب بجملة "وفي انتظار باقي التطورات".

ولكن تشير التقارير الصحفية في إسبانيا إلى احتمالية غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى شهر وهو ما يحرمه من لقاء الإياب أمام برشلونة.

ويخوض ريال مدريد مواجهة قوية يوم السبت المقبل أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

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