أشادت البرازيلية كارولين بيروتو لاعبة النادي الصفاقسي لسيدات الطائرة بأداء زميلاتها في الفوز بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر وكشفت عن تطلعها لحصد اللقب الإفريقي.

وحقق الصفاقسي التونسي لقب البطولة العربية للأندية للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

وكانت البرازيلية كارولين من أبرز لاعبات فريق الصفاقسي وحصدت لقب أفضل لاعبة ضاربة في البطولة العربية.

وتواصل FilGoal.com مع اللاعبة البرازيلية بعد التتويج بلقب البطولة العربية للأندية.

وعن بدايتها مع الصفاقسي التونسي قالت كارولين: "بدأت مشواري هنا مع الفريق في الموسم الماضي، وجددت لمدة موسم آخر ينتهي الصيف المقبل".

وبسؤالها عن قوة المنافسات العربية والإفريقية أوضحت كارولين "أرى أنها منافسات قوية جدا، وفي الحقيقة أحب المشاركة بالبطولات العربية والإفريقية التي تشهد مستوى أفضل من فرق جيدة".

وعن اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ الفريق التونسي كشفت كارولين "بالطبع سعيدة جدا لتحقيق هذا اللقب والفوز بالجائزة الفردية".

وتابعت "الأهلي فريق قوي جدا، لكننا تدربنا كثيرا وكان كامل تركيزنا على المباراة النهائية لتحقيق أداء جيد، تم تكليله في النهاية بالتتويج باللقب".

وبالحديث عن البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل أوضحت كارولين "اتطلع لتحقيق الفوز باللقب الإفريقي بعد البطولة العربية".

وأضافت "نعلم أنه علينا التدرب بقوة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الفوز مجددا".

وواصلت حديثها "سنقوم بالتحضير جيدا لنعطي أفضل ما لدينا في بطولة إفريقيا أمام جميع الفرق".

وأخيرا بالحديث عن الإشادات التي نالتها بعد التتويج بأفضل ضاربة وإمكانية انضمامها للأهلي مستقبلا قالت كارولين: "أنا ممتنة جدا لكل الرسائل الرائعة التي حصلت عليها من المتابعين عقب البطولة".

وأتمت "الأهلي فريق قوي ومن المحتمل اللعب له مستقبلا ولم لا؟ بعد نهاية الموسم الحالي ينتهي تعاقدي مع الصفاقسي بعدها سأقوم بدراسة العروض المقدمة، وإن كان الأهلي من ضمنهم سيكون من الجيد".