خاص كرة طائرة - محترفة الصفاقسي البرازيلية لـ في الجول: نتطلع للفوز بإفريقيا بعد حصد البطولة العربية

الخميس، 07 فبراير 2019 - 14:13

كتب : محمد سمير

كارولين بيروتو - لاعبة الصفاقسي للطائرة

أشادت البرازيلية كارولين بيروتو لاعبة النادي الصفاقسي لسيدات الطائرة بأداء زميلاتها في الفوز بالبطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر وكشفت عن تطلعها لحصد اللقب الإفريقي.

وحقق الصفاقسي التونسي لقب البطولة العربية للأندية للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

وكانت البرازيلية كارولين من أبرز لاعبات فريق الصفاقسي وحصدت لقب أفضل لاعبة ضاربة في البطولة العربية.

أخبار متعلقة

كرة طائرة – سيدات الصفاقسي يتوجن بالبطولة العربية على حساب الأهلي كرة طائرة - سيدات الأهلي تدافعن عن لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي كرة طائرة - الأهلي يبدأ الدفاع عن لقب البطولة العربية للسيدات بمشاركة 3 فرق مصرية كرة طائرة - براءة لاعب الزمالك من حكم إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات

وتواصل FilGoal.com مع اللاعبة البرازيلية بعد التتويج بلقب البطولة العربية للأندية.

وعن بدايتها مع الصفاقسي التونسي قالت كارولين: "بدأت مشواري هنا مع الفريق في الموسم الماضي، وجددت لمدة موسم آخر ينتهي الصيف المقبل".

وبسؤالها عن قوة المنافسات العربية والإفريقية أوضحت كارولين "أرى أنها منافسات قوية جدا، وفي الحقيقة أحب المشاركة بالبطولات العربية والإفريقية التي تشهد مستوى أفضل من فرق جيدة".

وعن اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ الفريق التونسي كشفت كارولين "بالطبع سعيدة جدا لتحقيق هذا اللقب والفوز بالجائزة الفردية".

وتابعت "الأهلي فريق قوي جدا، لكننا تدربنا كثيرا وكان كامل تركيزنا على المباراة النهائية لتحقيق أداء جيد، تم تكليله في النهاية بالتتويج باللقب".

وبالحديث عن البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل أوضحت كارولين "اتطلع لتحقيق الفوز باللقب الإفريقي بعد البطولة العربية".

وأضافت "نعلم أنه علينا التدرب بقوة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الفوز مجددا".

وواصلت حديثها "سنقوم بالتحضير جيدا لنعطي أفضل ما لدينا في بطولة إفريقيا أمام جميع الفرق".

وأخيرا بالحديث عن الإشادات التي نالتها بعد التتويج بأفضل ضاربة وإمكانية انضمامها للأهلي مستقبلا قالت كارولين: "أنا ممتنة جدا لكل الرسائل الرائعة التي حصلت عليها من المتابعين عقب البطولة".

وأتمت "الأهلي فريق قوي ومن المحتمل اللعب له مستقبلا ولم لا؟ بعد نهاية الموسم الحالي ينتهي تعاقدي مع الصفاقسي بعدها سأقوم بدراسة العروض المقدمة، وإن كان الأهلي من ضمنهم سيكون من الجيد".

كرة طائرة الصفاقسي التونسي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

فابريجاس: هازارد يحب تشيلسي لكن إن قرر الرحيل آمل أن ينضم إلى ريال مدريد 27 دقيقة | أوروبا
مدرب النجوم لـ في الجول: تكرار الفوز؟ الزمالك أصبح أفضل.. وشارة فتح الله ليست أزمة للحضري ساعة | الدوري المصري
رسميا - فيل جونز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد 4 سنوات ونصف ساعة | أوروبا
آل الشيخ ورئيس الزمالك يتفقان على دعم النادي في أربعة محاور "لاعب عالمي واستاد جديد" 10 ساعة | الدوري المصري
آل الشيخ: لا نريد لاعبي العاصي.. والموسم المقبل دون بطولة خط أحمر 10 ساعة | مصر
آل الشيخ: هل من الأدب مطالبة أهلي جدة بالشرط الجزائي بعد دفع حقه ثلاث مرات؟ 10 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك