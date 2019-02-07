بي بي سي: أرسنال يجبر أوزيل على الرحيل

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن خطة نادي أرسنال لإجبار لاعبه ميسوت أوزيل على الرحيل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

مسعود أوزيل النادي : أرسنال أرسنال

وقالت الشبكة إن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال يرفض بشكل متعمد اختيار أوزيل في تشكيل الفريق.

يأتي هذا بسبب رغبة أرسنال إجبار أوزيل على الرحيل لتوفير مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهو راتب الدولي الألماني السابق.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت أن نادي إنتر ميلان هو الأكثر اهتماما بضم صانع الألعاب الألماني.

أوزيل البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد.

ورصدت إدارة أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني قيمة مبدئية لصفقات الصيف.

كذلك لا يمانع النادي الإنجليزي من سماع العروض المقدمة للمدافع الألماني شكودران موستافي لبيعه في الصيف من أجل توفير مبالغ مالية أخرى للصفقات الجديدة.