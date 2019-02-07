ميرور: يونايتد يفكر في تعيين سولشاير مدربا دائما

يبدو أن النتائج الجيدة التي يحققها أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد ستكون سببا في استمرار مديرا فنيا للفريق لعدة سنوات مقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن سولشاير أصبح المرشح الأقوى من قبل إدارة نادي مانشستر يونايتد لتولي مهمة تدريب الفريق بشكل دائم بعد نهاية الموسم الجاري.

في الوقت ذاته تتراجع حظوظ باقي المدربين المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد أمثال ماوريسيو بوكيتينو وزين الدين زيدان وأنطونيو كونتي.

وتولى المدرب النرويجي سولشاير المهمة الفنية ليونايتد بشكل مؤقت لنهاية الموسم، بعدما تمت إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الشياطين الحمر.

سولشاير البالغ من العمر 45 عاما خاض 10 مباريات مع يونايتد حقق الفوز في 9 وتعادل مرة واحدة فقط.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 25 جولة من المسابقة.