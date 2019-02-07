"تصدر سيتي للدوري الإنجليزي يصب في مصلحة ليفربول الآن"

يعتقد أوين هارجرافيز لاعب مانشستر يونايتد أن عودة مانشستر سيتي لتصدر الدوري الإنجليزي يصب حاليا في مصلحة ليفربول.

سيتي هزم إيفرتون وعاد للصدارة التي تربع عليها ليفربول منذ منتصف ديسمبر الماضي، ولكن بفارق الأهداف عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

وقال هارجرافيز في تصريحات لموقع رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس: "أنت فقط تريد أن ترى ليفربول يلعب بهذه الابتسامة على وجوه اللاعبين مرة أخرى".

وأضاف لاعب بايرن ميونيخ السابق "يجب عليهم اغتنام الفرصة.. هذه فرصة وليست أمرا سلبيا".

وواصل "نريد فقط أن نرى لاعبو ليفربول يستمتعون بكرة القدم كما فعلوا في بداية الموسم. في آخر مباراتين، لم نشهد ذلك".

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي يعود للمركز الأول بالفوز على إيفرتون 2-0.

واستطاع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعد أن قدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.