تقرير: فينجر يعود قريبا جدا.. ناديان كبيران يريدانه ومنتخب يتمناه

لم يطق صبرا على فراق كرة القدم وقيادة الحصص التدريبية يوميا منذ أن غادر ملعب الإمارات في الصيف الماضي بعد مشوار امتد لـ22 عاما بين جدران نادي أرسنال.

تقول صحيفة تايمز الإنجليزية إن المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر سيعود للتدريب خلال شهر.

وأشارت إلى أن صاحب الـ69 عاما لديه أكثر من عرض للتدريب، ويريده فريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا أن يكون مديره الرياضي.

وكتبت تايمز أنه لا يوجد ناد إنجليزي من بين المتقدمين لفينجر بعروض، بينما منتخب وطني ضمن الطامحين للحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

وناديان أوروبيان "كبيران" على حد وصف الصحيفة يخطبان ود فينجر.

وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد وميلان وبايرن ميونيخ يريدون التعاقد مع فينجر.

وفينجر من أنجح المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي فاز به 3 مرات مع أرسنال وتوج أيضا بـ14 لقبا آخر مع فريق المدفعجية.