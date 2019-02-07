تقرير: فينجر يعود قريبا جدا.. ناديان كبيران يريدانه ومنتخب يتمناه

الخميس، 07 فبراير 2019 - 11:57

كتب : نادر عيد

فينجر

لم يطق صبرا على فراق كرة القدم وقيادة الحصص التدريبية يوميا منذ أن غادر ملعب الإمارات في الصيف الماضي بعد مشوار امتد لـ22 عاما بين جدران نادي أرسنال.

تقول صحيفة تايمز الإنجليزية إن المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر سيعود للتدريب خلال شهر.

وأشارت إلى أن صاحب الـ69 عاما لديه أكثر من عرض للتدريب، ويريده فريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا أن يكون مديره الرياضي.

أخبار متعلقة

مستشفى الأهلي - برنامج جديد لـ وليد سليمان.. واستمرار تأهيل فتحي وأزارو ومروان في ذكرى الفوز الساحق.. الحضري وعبد ربه يحكيان ذبح الفراعنة للأفيال مدرب بايرن: لم أرغب في المخاطرة بإشراك نوير أمام هرتا برلين مصر تتراجع مركزا في تصنيف فيفا

وكتبت تايمز أنه لا يوجد ناد إنجليزي من بين المتقدمين لفينجر بعروض، بينما منتخب وطني ضمن الطامحين للحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

وناديان أوروبيان "كبيران" على حد وصف الصحيفة يخطبان ود فينجر.

وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد وميلان وبايرن ميونيخ يريدون التعاقد مع فينجر.

وفينجر من أنجح المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي فاز به 3 مرات مع أرسنال وتوج أيضا بـ14 لقبا آخر مع فريق المدفعجية.

فينجر

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيراميدز أول نادي في العالم يحصل على أحدث جهاز catapult vision لتحليل الأداء دقيقة | الدوري المصري
"أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 33 دقيقة | المحترفون
أسطورة ليفربول: صلاح يسجل من لا شيء.. لاعب ذكي وليس جشعا 37 دقيقة | أوروبا
تقرير: فينجر يعود قريبا جدا.. ناديان كبيران يريدانه ومنتخب يتمناه 39 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي - برنامج جديد لـ وليد سليمان.. واستمرار تأهيل فتحي وأزارو ومروان 44 دقيقة | الدوري المصري
في ذكرى الفوز الساحق.. الحضري وعبد ربه يحكيان ذبح الفراعنة للأفيال ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك