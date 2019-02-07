تقرير: تشيلسي يراقب وضع كوتينيو في برشلونة

لم يبد فيليب كوتينيو تمسكه ببرشلونة مما فتح الباب أمام أندية منها تشيلسي للتفكير في الحصول على خدماته وفقا لما ذكرته صحيفة إندبندنت الإنجليزية.

وقالت الأخيرة إن تشيلسي يستعد "للحياة بعد إدين هازارد"، لذلك يراقب كوتينيو عن كثب لعله يكون بديل البلجيكي.

عقد هازارد ينتهي في 2020 وحين أراد تشيلسي تجديده رفض اللاعب ممنيا نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد. وتقول تقارير إن الأخير هو الأقرب للحصول على خدمات هازارد الذي يقدر سعره حاليا بمائة مليون جنيه إسترليني.

وبالنسبة لكوتينيو، فإن سعره يمثل عقبة لتشيلسي، النادي اللندني لا يقدر على دفع 142 مليون جنيه إسترليني وهو السعر المقدر للاعب حاليا.

ورغم تشديد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة على تمسكه باللاعب إلا أن كوتينيو لم يؤكد تشبثه بالقميص الأزرق والأحمر.

وصرح بارتوميو لإذاعة كوب الإسبانية "لا نريد التخلي عنه".

بينما قال اللاعب لقناة بي.إن.سبورتس:"لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل. كل ما أفكر به الآن هو العمل الجاد".

ولا يزال برشلونة يبحث عن ذلك اللاعب البرازيلي الذي تألق في الملاعب الإنجليزية مع ليفربول.

وشارك كوتينيو في 20 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.