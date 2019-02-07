سولاري: مارسيلو مدريدي 100%

دافع سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد عن لاعبه مارسيلو الذي يتعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه في الموسم الحالي، ووصف البرازيلي بشديد الانتماء للنادي الملكي.

وقال سولاري في تصريحات صحفية:"مارسيلو هو القائد الثاني".

وأضاف "ينتمي لريال مدريد بنسبة 100% ونريد رؤية أفضل مستوى له".

وشارك مارسيلو في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام مضيفه برشلونة والتي انتهت بهدف لمثله في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا لكنه كان بعيدا عن ذلك المستوى الذي أبهر به الجميع في المواسم الماضية.

وابتعد مارسيلو (30 عاما) عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباريات الأخيرة وقالت تقارير إنه ليس جاهزا على الصعيد البدني.

ومثل مارسيلو فريق ريال مدريد في 12 مباراة فقط بالموسم الحالي للدوري وسجل هدفين.

ويلعب مارسيلو في ريال مدريد منذ يناير 2007 حين انتقل للفريق قادما من فلومينينزي البرازيلي.