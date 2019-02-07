سولاري: مارسيلو مدريدي 100%

الخميس، 07 فبراير 2019 - 08:58

كتب : FilGoal

مارسيلو أمام جريميو

دافع سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد عن لاعبه مارسيلو الذي يتعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه في الموسم الحالي، ووصف البرازيلي بشديد الانتماء للنادي الملكي.

وقال سولاري في تصريحات صحفية:"مارسيلو هو القائد الثاني".

وأضاف "ينتمي لريال مدريد بنسبة 100% ونريد رؤية أفضل مستوى له".

أخبار متعلقة

فالفيردي: ميسي لم يكن جاهزا تماما وقد لا يشارك أمام بلباو جوارديولا عن تصدر الدوري: ليفربول أمامه مواجهة ضد يونايتد.. وقد نموت في الطريق في غياب حجازي.. وست بروميتش يودع كأس إنجلترا أمام برايتون عبد الغني: أبو ريدة لم يهدد بالاستقالة.. ولم تحدث مشاجرات بالأيدي في اجتماع الأندية

وشارك مارسيلو في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام مضيفه برشلونة والتي انتهت بهدف لمثله في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا لكنه كان بعيدا عن ذلك المستوى الذي أبهر به الجميع في المواسم الماضية.

وابتعد مارسيلو (30 عاما) عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباريات الأخيرة وقالت تقارير إنه ليس جاهزا على الصعيد البدني.

ومثل مارسيلو فريق ريال مدريد في 12 مباراة فقط بالموسم الحالي للدوري وسجل هدفين.

ويلعب مارسيلو في ريال مدريد منذ يناير 2007 حين انتقل للفريق قادما من فلومينينزي البرازيلي.

مارسيلو ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيراميدز أول نادي في العالم يحصل على أحدث جهاز catapult vision لتحليل الأداء 3 دقيقة | الدوري المصري
"أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 35 دقيقة | المحترفون
أسطورة ليفربول: صلاح يسجل من لا شيء.. لاعب ذكي وليس جشعا 39 دقيقة | أوروبا
تقرير: فينجر يعود قريبا جدا.. ناديان كبيران يريدانه ومنتخب يتمناه 42 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي - برنامج جديد لـ وليد سليمان.. واستمرار تأهيل فتحي وأزارو ومروان 47 دقيقة | الدوري المصري
في ذكرى الفوز الساحق.. الحضري وعبد ربه يحكيان ذبح الفراعنة للأفيال ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك