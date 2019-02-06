بالفيديو - تصدي نافاس لم يكن كافيا.. مالكوم يهز شباك ريال مدريد

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

مالكوم

خرج كيلور نافاس من مرماه مسرعا ليمنع جوردي ألبا من تسجيل هدفا لكن ذلك لم يكن كافيا في النهاية وأدرك مالكوم التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو لملاقاته في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي الدقيقة 57 انفرد ألبا بنافاس الذي تصدى له وارتدت الكرة إلى لويس سواريز الذي سدد مباشرة في المرمى.

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ولكن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد شتت الكرة.

ووجد مالكوم الكرة وسددها بيسراه في الشباك ليدرك التعادل لبرشلونة.

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