بالفيديو - سان جيرمان يتخطى فيلفرانش في كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان لدور الثمانية في كأس فرنسا بعد فوز صعب في الوقت الإضافية على فيلفرانش في دور الـ16 للبطولة.

وفشل سان جيرمان في تسجيل أي أهداف خلال الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقين للوقت الإضافي.

وخلال الوقت الإضافي استطاع جوليان دراكسلر تسجيل هدف تقدم باريس في الدقيقة 102.

ثم أضاف موسى ديابي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 113، قبل أن يسجل إدينسون كافاني هدف سان جيرمان الثالث في الدقيقة 119.

ويحمل سان جيرمان لقب كأس فرنسا في المواسم الأربعة الأخيرة.