الأهلي يطلق اسم حسن حمدي على قاعة اجتماعات المجلس

قرر مجلس إدارة الأهلي إطلاق اسم حسن حمدي رئيس النادي السابق على قاعة الاجتماعات الرئيسية بفرع النادي بمدينة نصر.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الأهلي لاتخاذ بعض القرارات.

وأكد الأهلي في بيانه أن هذا القرار جاء في إطار ترسيخ قيم ومبادئ النادي تقديرا لعطاء حسن حمدي ومشواره الطويل داخل القلعة الحمراء والذي استمر لقرابه الـ42 عاما.

وتولى حسن حمدي رئاسة الأهلي في الفترة منذ عام 2002 وحتى 2014.

أما عن باقي قرارات المجلس جاءت كالآتي:

الموافقة على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الماء فى البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 7 مارس القادم.

الموافقة على دعم السباح أحمد ذكي فى إطار برنامج البطل الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي للسباح فى أمريكا.

الموافقة على إقامة معسكر داخلي لفريق كرة اليد "رجال" وفقًا للطلب الذى تقدم به السلوفينى نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق، فى إطار برنامجه للارتقاء بالمستوي الفني والبدني للفريق.

اعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض لتسيير شئون كرة القدم، بتشكيل هيئة طبية من كبار الأساتذة لوضع آلية علمية لمواجهة شبح الإصابات، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، والاستاذ الدكتور ياسر المليجي، والاستاذ الدكتور أحمد خليف.

تكليف مهند مجدي عضو المجلس برئاسة بعثة الكاراتيه فى بطولة النمسا فى الفترة من 27 فبراير الجاري وحتي 4 مارس المقبل.