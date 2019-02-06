تليجراف: أرسنال مستعد لسماع العروض المقدمة لموستافي

يبدو أن نادي أرسنال لن يمانع بيع مدافعه الألماني شكودران موستافي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن أرسنال مستعد لسماع العروض المقدمة للمدافع الألماني.

وأضافت أن النادي الإنجليزي يريد بيع موستافي من أجل رفع ميزانية الصفقات قبل الموسم المقبل.

وحدد نادي أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني كميزانية أولية لصفقات الصيف التي سيطلبها المدير الفني الإسباني أوناي إيمري.

وانضم موستافي البالغ من العمر 26 عاما لصفوف أرسنال عام 2016 قادما من فالنسيا الإسباني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ولعب هذا الموسم 23 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات، ويقترب من الوصول لمائة مباراة مع الفريق اللندني.