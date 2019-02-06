أسطورة ليفربول: لو فاز إيفرتون على سيتي سأذهب لمشاهدة مباراة في ملعبهم

قال جيمي كاراجير أسطورة دفاع ليفربول إنه سيذهب لمشاهدة مباراة لإيفرتون في ملعب جوديسون بارك، في حالة فوز الفريق على ضيفه مانشستر سيتي يوم الأربعاء.

وأفصح كاراجير عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الأربعاء "لو فاز إيفرتون الليلة سأذهب لمشاهدة مباراة في ملعبهم".

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.

ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.