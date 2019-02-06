رويس قد يغيب عن مواجهة توتنام في دوري الأبطال

قد يغيب ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند عن مواجهة توتنام الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وتعرض رويس لإصابة في الفخذ قبل نحو أسبوع من مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام توتنام.

أصيب رويس خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام فيردر بريمن بركلات الترجيح في دور الـ16 من كأس ألمانيا يوم الثلاثاء الثلاثاء.

وتحوم الشكوك حول إمكانية المشاركة في مباراة فريقه أمام هوفنهايم السبت المقبل في الدوري الألماني.

وكان رويس قد غاب عن فريقه هذا الموسم بعد انتهاء العطلة الشتوية بسبب ألم في المعدة، وتكرر الأمر أمام هانوفر في المرحلة 19 بسبب الإصابة بكدمة قوية.

رويس والإصابات قصة لا تنتهي، إذ غاب اللاعب عن مونديال 2014 وعن يورو 2016، كما ابتعد لفترة طويلة الموسم الماضي.