3 معلقين للكلاسيكو ولاعب ريال مدريد السابق يحلل اللقاء

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 15:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد و برشلونة

تنقل قناة بي.إن.سبورتس اللقاء المرتقب يوم الأربعاء بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي في قناة بي.إن.سبورتس 3 و7، وفي قناة بي.إن.سبورتس 1 يعلق علي محمد علي عبر القناة الصوتية الأولى وسوار الذهب عبر القناة الصوتية الثانية.

ويحلل المباراة محمد أبو تريكة نجم مصر السابق وطارق ذياب نجم تونس السابق وكذلك ويسلي شنايدر نجم نادي الغرافة القطري واللاعب السابق لريال مدريد وإنتر ميلان.

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ويستضيف برشلونة المباراة في ملعبه كامب نو ويقام لقاء الإياب في 27 فبراير.

ويلعب الفائز في النهائي أمام ريال بيتيس أو فالنسيا.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو

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