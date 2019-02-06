مدرب ليستر يعترف: بوجبا لا يمكن إيقافه

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 13:49

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

يرى كلود بويل مدرب ليستر سيتي أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بات في أفضل مستوى مع تولي أولي جونار سولشاير تدريب الفريق، مشيرا إلى أن التغلب على لاعب وسط فرنسا "غير ممكن" بسبب قوته.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

وقال بويل الذي خسر بهدف أمام يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز:"بوجبا خلف هذا المستوى الرائع للفريق. أصبح القائد، يلعب في مركز متقدم وكأنه اللاعب رقم 10 نوعا ما. حاسم بتمريراته وأهدافه. يجر الفريق خلفه".

وواصل بويل في حواره مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية "كان رائعا في المباريات الأولى مع المدرب الجديد، على الصعيد البدني. قدرته على تغيير اتجاه انطلاقته، نقل الكرة للأمام، الدخول إلى منطقة الجزاء، التسجيل. لا يمكنك مراقبته، قوي، يستطيع تمرير الكرة بشكل صحيح إلى منطقة الجزاء، والركض للأمام بسرعة".

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وأضاف بويل "لا يمكنك فعلا إيقافه. الصراع البدني معه شبه مستحيل. لديه رؤية عظيمة. بلمسة أو اثنتين، يستطيع منح تمريرات حاسمة رائعة، خاصة بين المدافعين. يرى كل شيء سريعا. بعض اللاعبين منتجين جدا لدرجة أنك ترتكز عليهم. هذا ما يحدث في يونايتد".

انقلبت الأوضاع رأسا على عقب في مانشستر يونايتد منذ رحيل المدرب جوزيه مورينيو وقدوم سولشاير. في 8 لقاءات قادها الأخير في الدوري فاز الفريق 7 مرات ولم يخسر.

وفي هذه المباريات الثماني سجل بوجبا 6 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

بوجبا مانشستر يونايتد

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