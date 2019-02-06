جوارديولا للاعبيه: سجلوا أهدافا كثيرة ربما نحسم لقب الدوري بفارق الأهداف

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قد يحسم بفارق الأهداف، بسبب شدة المنافسة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء: "أول رسالة أقولها للاعبين هي ضرورة الفوز بأي مباراة".

وأضاف "أما الرسالة الثانية هي إذا كان بإمكانك تسجيل أهداف أكثر أفعل ذلك، وإذا كان بإمكانك تجنب هز شباكنا فقم بذلك، لأنك ربما تتوج بالدوري الإنجليزي بفارق الأهداف".

لاعبو سيتي سجلوا 66 هدفا لكنهم استقبلوا 20 هدفا، وهم الأفضل بين فرق الدوري من ناحية فارق الأهداف +46، بينما أحرز لاعبو ليفربول المتصدر 56 هدفا واستقبلوا 15 هدفا فقط، بفارق أهداف +41.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.

ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.