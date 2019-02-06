مياتوفيتش: الكلاسيكو فرصة بيل الأخيرة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 13:25

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

يعتقد بريدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق أن لقاء الفريق يوم الأربعاء أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا بمثابة الفرصة الأخيرة لجاريث بيل جناح النادي الملكي الذي تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

وقال مياتوفيتش لإذاعة كادينا سير الإسبانية:"على أحدهم العودة للدفاع ولوكاس فازكيز يعرف كيف يتراجع للمساعدة. في الجناح الأيسر، فينيسيوس يلعب جيدا وبيل يواجه صعوبات. إذا قرر سانتياجو سولاري (مدرب ريال مدريد) الدفع ببيل، فهي الفرصة الأخيرة له. كلنا منزعجون من مستواه. فينيسيوس يلعب أفضل في سانتياجو برنابيو".

وواصل لاعب يوغوسلافيا السابق "برشلونة لديه قوة هجومية كبيرة. قادرون على تسجيل ثلاثة أهداف في 5 دقائق. يتصدرون الدوري ويلعبون في دوري أبطال أوروبا ويخوضون مباراتي ذهاب وإياب في الكأس. علينا الخروج وأن نأخذ في الحسبان تحقيق نتيجة جيدة بغض النظر كيف سينتهي اللقاء. إذا حققت ذلك، برشلونة يستطيع أيضا الفوز في برنابيو".

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وشارك بيل في 26 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي وسجل 11 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليونيل ميسي ورفاقه في لقاء مرتقب بذهاب الدور نصف النهائي للكأس ومباراة الإياب ستجري في عاصمة إسبانيا في 27 فبراير.

ويتأهل الفائز إلى النهائي لمواجهة ريال بيتيس أو فالنسيا. ويحمل برشلونة اللقب بالفوز على إشبيلية في نهائي العام الماضي.

وكفة برشلونة أرجح للفوز بالمباراة نظرا لمستواه ونتائجه على مدار الموسم.

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