برشلونة: نيمار ليس في حساباتنا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

نيمار‎

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه لا نية لناديه في الحصول على نيمار نجم باريس سان جيرمان واللاعب السابق لفريق بلاوجرانا.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وقال بارتوميو لإذاعة كوب الإسبانية:"لم أتحدث مع سان جيرمان مطلقا، لا الوالد ولا اللاعب اتصلا بي للعودة إلى برشلونة. لم يتصلا".

وواصل بارتوميو "نستعد للموسم الجديد واسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة. نحن نتحدث عن لاعب في سان جيرمان ولا أعتقد النادي الفرنسي يسعى للتخلص من لاعب مثله".

أخبار متعلقة

بيل يكشف.. لاعبو ليفربول لم يذوقوا طعم النوم ليلة نهائي دوري الأبطال في الكلاسيكو – ريال مدريد لا يخسر في كامب نو بمشاركة نافاس فيرمينو يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل هدف في يناير مستشفى الأهلي - عمرو جمال يغادر مران الفريق مصابا

وزعمت تقارير أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة ولا يمانع النادي الإسباني عودته رغم رحيله الصادم عن الفريق في 2017 لينضم إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ورحب ليونيل ميسي أيقونة برشلونة بعودة نيمار متمنيا اللعب معه مرة أخرى.

ويغيب لاعب البرازيل عن مباريات سان جيرمان منذ 19 يناير بسبب الإصابة.

نيمار برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – هدفا معلول وأجايي ضمن أفضل 5 أهداف في جولة دوري أبطال إفريقيا 3 دقيقة | إفريقيا
مدرب ليستر يعترف: بوجبا لا يمكن إيقافه 11 دقيقة | أوروبا
جوارديولا للاعبيه: سجلوا أهدافا كثيرة ربما نحسم لقب الدوري بفارق الأهداف 12 دقيقة | أوروبا
مياتوفيتش: الكلاسيكو فرصة بيل الأخيرة 35 دقيقة | أوروبا
برشلونة: نيمار ليس في حساباتنا 49 دقيقة | أوروبا
بيل يكشف.. لاعبو ليفربول لم يذوقوا طعم النوم قبل نهائي دوري الأبطال 52 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك