برشلونة: نيمار ليس في حساباتنا

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه لا نية لناديه في الحصول على نيمار نجم باريس سان جيرمان واللاعب السابق لفريق بلاوجرانا.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال بارتوميو لإذاعة كوب الإسبانية:"لم أتحدث مع سان جيرمان مطلقا، لا الوالد ولا اللاعب اتصلا بي للعودة إلى برشلونة. لم يتصلا".

وواصل بارتوميو "نستعد للموسم الجديد واسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة. نحن نتحدث عن لاعب في سان جيرمان ولا أعتقد النادي الفرنسي يسعى للتخلص من لاعب مثله".

وزعمت تقارير أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة ولا يمانع النادي الإسباني عودته رغم رحيله الصادم عن الفريق في 2017 لينضم إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ورحب ليونيل ميسي أيقونة برشلونة بعودة نيمار متمنيا اللعب معه مرة أخرى.

ويغيب لاعب البرازيل عن مباريات سان جيرمان منذ 19 يناير بسبب الإصابة.