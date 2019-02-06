بيل يكشف.. لاعبو ليفربول لم يذوقوا طعم النوم قبل نهائي دوري الأبطال

كشف جاريث بيل نجم ريال مدريد عن تفاصيل حديثه مع آدم لالانا لاعب وسط ليفربول عقب مواجهة الفريقين نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ريال مدريد حقق لقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال والـ13 بشكل عام، على حساب ليفربول بالفوز 3-1 مايو الماضي.

وقال بيل في تصريحات لمجلة فور فور تو: "كنت أتحدث مع آدم لالانا بعد نهائي دوري الأبطال وسألته عن سبب توتر لاعبي ليفربول قبل المباراة".

وأضاف "أخبرني لالانا أنهم جميعًا كانوا يكافحون من أجل تذوق طعم النوم ليلة المباراة".

وواصل الويلزي "على عكس ذلك، كنا جميعا مرتاحين بالفعل لأننا اعتدنا على لعب نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف "هذا أعطانا ميزة كبيرة حيث عرفنا كيف نتعامل مع كل شيء يحيط بالنهائي الكبير. ربما لم يفعل ذلك ليفربول".

وشارك بيل بديلا في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وسجل هدفا رائعا من ركلة مزدوجة خلفية ثم أنهى المباراة تماما بالهدف الثالث، وذلك بعدما افتتح كريم بنزيمة أهداف الملكي.

بيل ولالانا تزاملا من قبل في صفوف ساوثامبتون.

وعن رأيه في فريق الريدز حاليا، أوضح بيل "ليفربول يبدو كفريق جيد جدا، لقد حقق بعض النتائج المثيرة للإعجاب حقا. يبدو أنه أقوى الآن بعد أن أصبح أفضل دفاعيا".