فيرمينو يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل هدف في يناير

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو

حصد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول جائزة أفضل هدف للفريق في شهر يناير المنصرم، وتفوق على نجمنا المصري محمد صلاح الذي حل ثانيا.

وأوضح موقع ليفربول أن الهدف الذي جاء عن طريق العمل الجماعي الرائع للفريق والذي تم إنهائه بطريقة رائعة من قبل فيرمينو في مرمى مانشستر سيتي حصل على جائزة أفضل هدف في شهر يناير.

واستقبل فيرمينو عرضية أندي روبرتسون بكرة رأسية ببراعة في مرمى مانشستر سيتي ليسجل هدف التعادل في اللقاء الذي انتهى بهزيمة الريدز 2-1 على ملعب الاتحاد في الثالث من يناير الماضي. وحصل الهدف على اغلبية أصوات مشجعي ليفربول كأفضل هدف في شهر يناير.

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وجاء هدف محمد صلاح الأول ضد كريستال بالاس على ملعب آنفيلد في المركز الثاني في التصويت، وحل هدف ساديو ماني في أمام ليستر سيتي في المركز الثالث.

أكمل هدف ماني في لقاء الفوز على كريستال بالاس وهدف ديفوك أوريجي في مرمى وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، قائمة أفضل خمسة أهداف لشهر يناير.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورنموث ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

روبرتو فيرمينو محمد صلاح ليفربول

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