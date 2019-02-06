مستشفى الأهلي - عمرو جمال يغادر مران الفريق مصابا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 12:40

كتب : FilGoal

عمرو جمال - الأهلي

تعرض عمرو جمال مهاجم الأهلي للإصابة خلال مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

عمرو جمال

النادي : الأهلي

الأهلي

واشتكى عمرو جمال من إصابة قوية في العضلة الأمامية وغادر المران رفقة خالد محمود طبيب الفريق وتوجه إلى العيادة الطبية للخضوع لفحص دقيق.

وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

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وتغلب الأهلي مساء أمس الثلاثاء على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري.

ولم يتواجد عمرو جمال في قائمة الفريق التي واجهت إنبي أمس الثلاثاء وذلك بعد قيد اللاعب محليا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا السبت المقبل استعدادا لمواجهة فريق سيمبا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي عمرو جمال مستشفى الأهلي

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