دفعة لبايرن قبل مواجهة ليفربول.. نوير وريبيري في قائمة لقاء هرتا برلين

أصبح بايرن ميونيخ على استعداد للدفع بالثنائي فرانك ريبيري ومانويل نوير في المباريات بعد شفاءهما من الإصابةز

وأفاد موقع بايرن أن قائد الفريق مانويل نوير أصبح جاهزًا للعب المباراة بعد غيابه عن مباراة باير ليفركوزن الماضية لتعرضه لإصابة في يده، وهو الذي قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق مؤخرًا.

كما تشهد قائمة الفريق أيضًا عودة فرانك ريبيري بعد غياب دام لأكثر من شهر، بالإضافة لتياجو الذي يعود بعد شفائه من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة ليفركوزن.

عن حالة أرين روبن البدنية، قال نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق: "روبن ليس جاهزًا بنسبة 100%، لذلك لن يكون معنا".

وعن إصابة ريناتو سانشيز، قال المدرب الكرواتي: "لقد شعر بآلام في كاحل القدم بعد مباراة ليفركوزن ولم يستطع إكمال التدريب".

فيما يستمر غياب كورينتين توليسو بعد تعرضه لإصابة قوية في سبتمبر الماضي، حيث يخضع الآن لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.

وبذلك سيلحق الثلاثي نوير وريبيري وتياجو بمواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

كان حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن قد على سؤاله قبل أيام هل يحلق نوير بلقاء ليفربول بقوله: "نتمنى ذلك".

وأضاف "نتمنى ألا تأخد الإصابة وقتا طويلا".

وأوضح "سنتابع حالة نوير ونرى قبل كل مباراة هل يمكننا الدفع به أم لا، وذلك حسب حالته".

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