جراحة خطيرة لشقيق سعد سمير تبعد اللاعب عن مران الأهلي

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 12:13

كتب : أحمد الخولي

سعد سمير - الأهلي - إنبي

غاب سعد سمير مدافع الأهلي عن مران الفريق اليوم الأربعاء بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني للتواجد بجوار شقيقه الذي يجري عملية خطيرة في المخ.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

ومن المقرر أن يجري شقيق سعد سمير عملية في المخ صباح اليوم الأربعاء.

ووافق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي على غياب اللاعب عن تدريبات اليوم من أجل التواجد بجوار شقيقه.

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وكان سعد سمير قد عانى من ضغوط نفسية وعصبية خلال الأسابيع الماضية بسبب مرض شقيقه وقرر خوض لقائي سيمبا التنزاني وإنبي.

وأبلغ الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي اللاعب بتقديرهم تحمله للضغوط في الفترة الماضية وتمنوا الشفاء لشقيقه.

وكان سعد سمير قد خاض مواجهة الأهلي أمام إنبي أمس الثلاثاء والتي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 13.

الأهلي سعد سمير إنبي

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