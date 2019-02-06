مران الأهلي - جلسة بين طارق سليمان والشناوي.. وانتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية

شارك لاعبو الأهلي في مران اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وخاض مجموعة اللاعبين الأساسيين مرانا استشفائيا خوفا من التعرض للإجهاد عقب المشاركة في مباراة إنبي أمس الثلاثاء.

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري.

وحرص لاعبو الأهلي على ذبح "عجل" صباح اليوم الأربعاء في ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعقد طارق سليمان مدرب حراس المرمى جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي على هامش المران.

وانتظم صالح جمعة في التدريبات الجماعية مرة أخرى بعد غيابه بسبب الإجهاد العضلي.

وبدأ أحمد فتحي المشاركة في تدريبات التأهيل بالكرة تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وواصل الثنائي وليد أزارو ومروان محسن التأهيل بالكرة ومن المتوقع جاهزيتهما عقب رحلة الفريق إلى تنزانيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة فريق سيمبا يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينفرد الأهلي بصدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز على سيمبا وفيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.

ويحل ثالثا في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بينما ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة.