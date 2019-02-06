عبد الفتاح: ألم تروا خطأ الحكم لصالح ليفربول؟ ولماذا لا تدعم الأندية الزمالك في مبادرة الـVAR؟

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 11:21

كتب : أحمد الخولي

محمود قاعود - إنبي - الأهلي

دافع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار الحكم محمد الصباحي في لقاء إنبي والأهلي يوم الثلاثاء الذي ألغى هدفا للأول بداعي التسلل، وقال الحكم الدولي السابق إن الزمالك يقود مبادرة لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الفتاح عبر إذاعة راديو هيتس:"مسؤولو الأندية لا يصلحون للمناصب التي يتولونها فهم المروجون للتعصب، وكذلك من يحللون المباريات في القنوات. في لقطة الهدف الحكم المساعد كان تمركزه خاطئا لكن لماذا مثلا لا ننظر لما حدث في لقاء وست هام يونايتد وليفربول حين أخطأ المساعد ليسجل الأخير هدفا؟".

ويأمل مسؤولو اتحاد الكرة توافر الإمكانات لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتقليل الأخطاء التي يرتكبها الحكام في المباريات.

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وواصل عبد الفتاح "رئيس الزمالك يقود اتجاها لتساعد الأندية في تطبيق الـVAR الذي سيتكلف تقريبا 400 ألف يورو. بعض رؤساء الأندية الغنية يدعون الفقر ويرفضون المشاركة في هذه المبادرة".

واحتج إنبي على الهدف الملغى مطالبا بإعادة مباراته أمام الأهلي، بينما صرح عبد الفتاح بأن قرار الصباحي كان صحيحا بنسبة 100%.

ويتواصل انتقاد أندية الدوري المصري للحكام ويطلب بعضها إدارة حكام أجانب لمبارياته.

اتحاد الكرة الدوري المصري إنبي الأهلي عصام عبد الفتاح

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