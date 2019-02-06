شفاينشتايجر: ريال مدريد كان غريمنا التقليدي.. لا أنسى أداء دي ماريا

استرجع باستيان شفاينشتايجر لاعب شيكاجو فاير الأمريكي ذكرياته مع ريال مدريد عندما لعب لبايرن ميونيخ عملاق ألمانيا وواجه النادي الإسباني كثيرا في دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب وسط ألمانيا السابق في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية:"كنا (بايرن) غريمهم التقليدي. أحب الناس مشاهدة هذه المنافسة بين فريقين عظيمين، احترمنا بعضنا البعض كثيرا. فزنا وخسرنا لكنني استمتعت باللعب في مدريد".

واجه شفاينشتايجر الفريق الملكي 4 مرات في البطولة القارية الأقوى.. فاز مرتين.. وخسر مرتين.. الأخيرة لا ينساها بسبب لاعب واحد هو أنخيل دي ماريا.

يحكي شفاينشتايجر (34 عاما) عن تلك المواجهة التي خسرها في نصف نهائي البطولة موسم 2013-2014 "لطالما أعجبني دي ماريا، أتذكر اللقاء الذي خسرناه في ملعبنا بنتيجة 4-صفر. كان الأفضل، صعب جدا إيقافه".

أما المواجهة الأولى فكان شفاينشتايجر لا يزال صغيرا ليقف أمام فريق النجوم "جالاكتيكوس" الذي ضم زين الدين زيدان ولويس فيجو وراؤول جونزاليس وديفيد بيكام.

وأتم بطل العالم في 2014 "أتذكر جدا المرة الأولى، في 2003-2004، في ملعب سانتياجو برنابيو. دخلت اللقاء في الشوط الثاني ولعبت ضد زيدان، الذي سجل هدفا جميلا بعد 5 دقائق. فازوا بنتيجة 1-صفر. اللعب ضد زيدان ساعدني كثيرا بعد ذلك لأنني شاهدت كيف كان يتحرك ويحافظ على الكرة. كان مستحيلا تكرار ذلك، تعلمت كثيرا من هذه المواقف".