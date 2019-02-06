أليسون: أضعنا تمريرات سخيفة أمام وست هام.. وفابينيو: الفرق تدافع باستماتة ضدنا

اعترف أليسون حارس ليفربول أن فريقه تراجع مستواه في مباراة وست هام يونايتد يوم الاثنين مما حرمه الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرى زميله فابينيو أن مهمة الفريق صعبة في قادم اللقاءات إذا أراد التتويج باللقب الغائب عن النادي منذ موسم 1989-1990.

وقال حارس البرازيل في تصريحات صحفية:"علينا الاستعداد للقتال على كل شيء ومواجهة كل الظروف المعاكسة في طريقنا. أثق أن فريقنا على الطريق الصحيح. الآن لا مجال للتردد. إذا أردنا أن نصبح أبطالا، علينا الفوز بكل شيء منذ هذه اللحظة. مررنا بلحظات شك في المباراة، وبعد تقدمنا بدأنا نهدر بعض التمريرات، بعض التمريرات السخيفة التي لم نكن نفقدها، أظن الفريق فقد الثقة نوعا ما، والعكس بالنسبة للمنافس".

وكان رأي مواطنه البرازيلي فابينيو شبيها بعد لقاء انتهى بنتيجة 1-1 في لندن تقلص معه الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف إلى 3 نقاط.

وأضاف فابينيو لاعب موناكو السابق "من الصعب وصف ما حدث، أعتقد أن الفرق التي تلعب ضدنا الآن تدافع بقوة. علينا فعل الأشياء بشكل مختلف وإن لم نقدر على ذلك لن نجد المساحات. غالبا نسعى للاختراق من العمق وهذا صعب أمام فرق دفاعية تتمتع بالقوة البدنية. علينا إيجاد حلول فقدناها في المباريات الأخيرة. أنا أتحدث والكلام دائما سهل، علينا التدرب على الأمر. شخصيا ليست قلقا لكن علينا تقديم المزيد في اللقاء المقبل".

فقد ليفربول 4 نقاط في آخر مباراتين بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام مما منح الفرصة لسيتي للاقتراب من مقدمة الترتيب.

ورغم تقدم ليفربول مبكرا في المباراتين إلا أنه ضيع الأسبقية لينتهي به المطاف متعادلا.

ويستضيف ليفربول فريق بورنموث يوم السبت في الجولة 26 من البطولة.