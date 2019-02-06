جوارديولا: ولماذا لا يفوز يونايتد أو تشيلسي بالدوري؟

يرى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المنافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل نتائج طيبة لمنافسيه، حتى من يبتعد منهم بنقاط كثيرة عن الصدارة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي قادر على اعتلاء منصة التتويج في نهاية الموسم.

وقال جوارديولا عشية مواجهته لمضيفه إيفرتون يوم الأربعاء في لقاء مقدم من الجولة 27 للدوري:"لا أستبعد من المنافسة أيا من الفرق الخمسة أو الستة، يونايتد حقق انتصارات متتالية في كل أسبوع، سينافس على اللقب. تنظر إلى الترتيب وتقول عن أول ناديين أو 3: إنهم قادرون على التتويج ولا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك. إذا فاز تشيلسي بمباريات على التوالي سيكون منافسا أيضا على لقب البطولة. الكل هنا. الفجوة ليست كبيرة. هناك 39 نقطة أمام الجميع للحصول عليها، التخلف عنا بتسع أو عشر نقاط ليس كثيرا. بالنظر إلى الدوري الآن الكل قادر على حصد النقاط. أثق تماما أن الفائز سيحدد في آخر جولة أو جولتين".

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي على بعد 3 نقاط من المركز الأول.

ويستطيع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول في حالة خروجه بانتصار من مواجهة الأربعاء الصعبة في ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف مدرب برشلونة السابق في تصريحات صحفية "حين تقترب نهاية الموسم تستطيع احتساء القهوة وتفكر أنك مشارك في 4 بطولات وتقول: رائع! نستطيع فعل شيء استثنائي. لم نصل لهذه المرحلة بعد. هذا الشهر شاق. كل مباراة بمثابة نهائي وعليك الانتظار".

وأثنى جوارديولا على لاعبه المتألق بيرناردو سيلفا قائلا:"إبعاده عن التشكيلة الأساسية الآن مستحيل. حاليا بيرناردو يضاف إليه 10 لاعبين. لا أعلم ما قدمه هذا الشخص في الموسم الحالي. اللعب في المنتصف وفي الطرف، في كل مباراة كان رائعا. اتخاذ القرارات، كيف يقاتل، قراءته للتحركات الهجومية والدفاعية، كيف يعيش المباراة. مع كل فرصة نهدرها يضع يديه على رأسه. عليهم منافسة بيرناردو في هذا المركز".

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.