إبراهيم صلاح: الزمالك بطل الدوري

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 08:53

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح

يتوقع إبراهيم صلاح لاعب وسط فريق المقاولون العرب تتويج ناديه السابق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح (31 عاما) عبر قناة النهار"أشعر أن 2019 هو عام فوز الزمالك بالدوري".

وأضاف "الفريق يحقق نتائج جيدة والأداء مميز، كما أنه يفوز في بعض المباريات بمستوى أقل، وهذا أمر مهم في مشوار المنافسة. لقد أضاع حرس الحدود فرصة مؤكدة ليباغته الزمالك بهجوم مرتد سجل على إثره هدف الفوز، إنه سيناريو الفوز بالدوري".

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد خوضه لـ18 مباراة ويلاحقه بيراميدز والأهلي حامل اللقب.

وأشار إبراهيم صلاح إلى أن الزمالك لم يكن في حالته في المباراة التي خسرها أمام جور ماهيا الكيني بنتيجة 2-4 في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وأتم صلاح: "لا أعرف سببا لهذا الانهيار، لأول مرة هذا الموسم أرى الوصول إلى مرمى الزمالك سهلا، لقد خلق الفريق الكيني العديد من الفرص".

ويحل الزمالك ضيفا على النجوم يوم السبت في الجولة 21 من الدوري ثم يستضيف نصر حسين داي يوم الأربعاء في الكونفدرالية.

إبراهيم صلاح الزمالك

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