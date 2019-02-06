ليكرز ينسحب من صفقة أنطوني ديفيز .. بيليكانز يضع شروطا تعجيزية

أعلن فريق لوس أنجلس ليكرز انسحابه من سباق ضم أنطوني ديفيز نجم نيو أورليانز بيليكانز بعدما بالغ الأخير في مطالبه لإرسال لاعبه في صفقة تبادلية للأول.

آخر طلبات نيو أورليانز وصلت لـ6 لاعبين من ليكرز + 6 بطاقات درافت جولة أولى وثانية + إرسال لاعب غير مرغوب فيه لليكرز لإفراغ مساحة للرواتب.

كان ديفيز صاحب الـ25 عاما قد أعلن في نهاية يناير أنه لن يقوم بتجديد تعاقده مع بيليكانز الذي ينتهي عام 2020 بعد موسم ونصف، وقدم طلبا للانتقال من الفريق قبل أن يضع قائمة بالفرق التي قد يجدد عقده معها حال انتقاله لها، وهم لوس أنجلس ليكرز، لوس أنجلس كليبرز، نيويورك نيكس، ميلووكي باكس.

استبعد ديفيز بوسطن سيلتكس صاحب العناصر الأقوى والأكثر إغراء لبيليكانز وأبدى عدم رغبته في تجديد تعاقده إذا ما انتقل للفريق في يوليو، إذ أن الفريق لا يمكنه ضم ديفيز هذا الموسم بوجود كايري إيرفينج بعقده الحالي. (طالع التفاصيل)

عرض ليكرز الأول كان الثلاثي الشاب لونزو بول، كايل كوزما، إيفيكا زوباتس، وبطاقة درافت جولة أولى، العرض قوبل بالرفض من إدارة بيليكانز وقيل لإدارة ليكرز أنهم سيحتاجون لزيادة العرض.

عرض ليكرز الثاني ضم الثلاثي أعلاه بدون زوباتس بالإضافة لبراندون إينجرام، لانس ستيفنسون، راجون روندو، مايكل بيزلي + بطاقتين درافت جولة أولى.

العرض أيضا قوبل بالرفض من إدارة بيليكانز، وأخبروا إدارة ليكرز أنهم يودون الحصول على عدد بطاقات درافت يترواح بين 6-8 منهم 4 بطاقات جولة أولى، الأمر الذي رفضه ماجيك جونسون المدير الرياضي لفريق ليكرز وعاد بعرض أخير ضم بول، كوزما، زوباتس، إينجرام، جوش هارت وكينتافيوس كالدويل بوب بالإضافة لبطاقتي درافت جولة أولى والحصول على عقود غير مرغوب فيها من بيليكانز.

إدارة بيليكانز رفضت العرض مرة أخرى وأصرت على مطالبها التعجيزية ليخبرهم جونسون أنه لن يزيد عن عرضه الأخير وأنه أفضل ما يمكنهم الحصول عليه، أيضا قال جونسون أنه لن يدخل في حرب على ديفيز في الصيف القادم مع بوسطن سيلتكس والعرض في الصيف سيكون أقل كثيرا من عرضه الأخير.

الجدير بالذكر أن النجم كواي لينارد كان في وضعية مشابهة مع سان أنطونيو سبيرز، يملك سيرة ذاتية أكبر من ديفيز، وانتقل لتورونتو رابتورز مقابل ديمار ديروزان، جاكوب بوليتل، وبطاقة درافت جولة أولى.

بول جورج نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر الحالي انتقل في موسمه الأخير من إنديانا مقابل الثنائي فيكتور أولاديبو ودومانتاس سابونيس.

وقياسا لسوق العرض والطلب في NBA فإن طلبات بيليكانز تبدو تعجيزية بالفعل لليكرز بوجود رغبة في عدم إتمام الصفقة.