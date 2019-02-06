بالفيديو - بريمن يقصي دورتموند من كأس ألمانيا بسيناريو درامي

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

بريمن

تأهل فريق فيردر بريمن لربع نهائي كأس ألمانيا بسيناريو درامي أمام بروسا دورتموند بعدما فاز عليه بركلات الترجيح في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي قادت بريمن لدور الـ8 بعدما حسمها بنتيجة 4-2.

بدأ بريمن التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 بهدف عن طريق ميلوت راشيكا، قبل أن يتعادل دورتموند بهدف سجله ماركو رويس في الدقيقة 45.

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ليصل الفريقين للوقت الإضافي الذي شهد تقدم دورتموند في الدقيقة 105 بهدف النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

قبل أن يعود بريمن ويسجل التعادل عن طريق المهاجم المخضرم كلاوديو بيتزارو في الدقيقة 108.

ولكن دورتموند يعود ويتقدم مرة أخرى بهدف النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 113.

وفي الدقيقة 119 وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة تمسك بريمن بالأمل واستطاع العودة وتسجيل التعادل عن طريق مارتن هارنيك.

ليذهب الفريقين لركلات الترجيح التي قادت بريمن للتأهل بعدما أهدر من دورتموند كل من باكو ألكاسير وماكسي فيليب.

بريمن دورتموند كأس ألمانيا

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