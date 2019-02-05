بيل: لم أكن صديقا لزيدان

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 23:46

كتب : محرر في الجول

زيدان وجاريث بيل

وصف جاريث بيل الجناح الويلزي لريال مدريد علاقته بمدربه الأسبق زين الدين زيدان بعلاقة عمل "محترفة بالمعنى الدقيق للكلمة".

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

وشارك بيل بديلا في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في أخر مباريات زيدان مع الفريق، وسجل هدفا رائعا من ركلة مزدوجة خلفية في الفوز على ليفربول 3-1.

وقال بيل في تصريحات لمجلة "فور فور تو": "لم أتحدث مع زيدان بعدما سجلت هدفي في ليفربول في نهائي دوري الأبطال، وهو أيضا لم يتحدث معي".

أخبار متعلقة

في الكلاسيكو - ماركا: يورينتي قد يكون مفاجأة ريال مدريد لميسي في الكلاسيكو – ميسي حاضر في قائمة برشلونة وغياب ديمبيلي في الكلاسيكو – أمنيات ميسي.. التسجيل لأول مرة وإنهاء تفوق ريال مدريد في الكأس أنشيلوتي: زيدان غيّر فكرتي عن كرة القدم.. وريال مدريد أهم فتراتي كمدرب

وتابع "علاقتنا كانت جيدة، لم نكن صديقين لكنها كانت علاقة محترفة بالمعني الدقيق للكلمة".

ثم أضاف "بالطبع كنت محبطا من عدم المشاركة أساسيا في نهائي دوري الأبطال، لأنني كنت ألعب بشكل جيد بعد العودة من الإصابة وسجلت بعض الأهداف واعتقدت أنني أستحق المشاركة أساسيا".

وقاد زيدان ريال مدريد لصناعة التاريخ بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ورحل عن قيادة الميرنجي الصيف الماضي.

بيل ريال مدريد زيدان

نرشح لكم

أخر الأخبار

4 أهداف ملغية وبطاقتان حمراوان في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي 57 دقيقة | أوروبا
رئيس برشلونة: أريد التحدث مع ريال مدريد لضم إيسكو لكن فالفيردي لم يطلب 2 ساعة | أوروبا
دياز: مشروعنا وضع بيراميدز في مصاف "نجوم الدوري".. وتفاوضت مع الأهلي سابقا 2 ساعة | الدوري المصري
في الكلاسيكو – في ظروف 2011.. أحلام ريال مدريد تتحدى كوابيس ميسي 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو - بريمن يقصي دورتموند من كأس ألمانيا بسيناريو درامي 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-2-2019 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو وقمة نارية لـ سيتي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك