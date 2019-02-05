بيل: لم أكن صديقا لزيدان

وصف جاريث بيل الجناح الويلزي لريال مدريد علاقته بمدربه الأسبق زين الدين زيدان بعلاقة عمل "محترفة بالمعنى الدقيق للكلمة".

جاريث بيل النادي : ريال مدريد

وشارك بيل بديلا في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في أخر مباريات زيدان مع الفريق، وسجل هدفا رائعا من ركلة مزدوجة خلفية في الفوز على ليفربول 3-1.

وقال بيل في تصريحات لمجلة "فور فور تو": "لم أتحدث مع زيدان بعدما سجلت هدفي في ليفربول في نهائي دوري الأبطال، وهو أيضا لم يتحدث معي".

وتابع "علاقتنا كانت جيدة، لم نكن صديقين لكنها كانت علاقة محترفة بالمعني الدقيق للكلمة".

ثم أضاف "بالطبع كنت محبطا من عدم المشاركة أساسيا في نهائي دوري الأبطال، لأنني كنت ألعب بشكل جيد بعد العودة من الإصابة وسجلت بعض الأهداف واعتقدت أنني أستحق المشاركة أساسيا".

وقاد زيدان ريال مدريد لصناعة التاريخ بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ورحل عن قيادة الميرنجي الصيف الماضي.