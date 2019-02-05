في الكلاسيكو – أمنيات ميسي.. التسجيل لأول مرة وإنهاء تفوق ريال مدريد في الكأس

سجل ليونيل ميسي 26 هدفا لبرشلونة في مباريات الكلاسيكو، لكن هل تصدق أن الساحر الأرجنتيني لم يسجل في ريال مدريد خلال 6 مواجهات جمعت بين الفريقين في بطولة كأس الملك بحضوره.

زالت الشكوك حول قدرة ميسي على المشاركة مع برشلونة غدا الأربعاء في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وربما هي فرصة لإضافة شيء لم يحققه من قبل في تاريخه.

لعب ميسي 6 مباريات ضد ريال مدريد في الكأس، ولم يسجل النجم الأرجنتيني أهدافا وكان التفوق أكثر للفريق الملكي أيضا.

أول مواجهة لميسي ضد ريال مدريد في الكأس، كانت في نهائي 2011 على ملعب ميستايا وحسمه كريستيانو رونالدو برأسية في الوقت الإضافي.

وكسر ريال مدريد بهذا الفوز سلسلة من عدم الانتصار في الكلاسيكو امتدت منذ مايو 2008.

في الموسم التالي مباشرة، التقى الفريقان مجددا في ربع النهائي.

وخطف برشلونة بطاقة العبور لنصف النهائي بعد الفوز في سنتياجو برنابيو 2-1 ثم التعادل في كامب نو 2-2 في مباراة مثيرة.

ولم يسجل ميسي في كلتا المباراتين.

وتوج برشلونة بالكأس بعد الفوز على أتليتك بلباو في النهائي.

واستمرت مباريات الكلاسيكو في الكأس، حيث التقى الفريقان مجددا للموسم الثالث على التوالي ولكن في نصف النهائي هذه المرة.

وانتقم ريال مدريد بخطف بطاقة التأهل للنهائي، ليعوض تعادله 1-1 في سنتياجو برنابيو ويفوز 3-1 في كامب نو بعد واحد من أفضل عروض الملكي في مباريات الكلاسيكو.

وخسر ريال مدريد الكأس في النهاية لصالح أتليتكو مدريد.

وفي نهائي 2014، التقى الفريقان مجددا على ملعب ميستايا وفاز ريال مدريد في غياب رونالدو 2-1 بعدما سجل جاريث بيل هدفه الماراثوني الشهير.

ومن وقتها، لم يلتق ريال مدريد وبرشلونة في الكأس.

هل يسجل ميسي لأول مرة في كلاسيكو الكأس وينهي تفوق ريال مدريد؟