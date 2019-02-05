في الكلاسيكو - ماركا: يورينتي قد يكون مفاجأة ريال مدريد لميسي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 22:49

كتب : محرر في الجول

ماركوس يورينتي

قد يكون ماركوس يورينتي لاعب وسط ريال مدريد مفاجأة سنتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي غدا الأربعاء ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن يورينتي قد يكون الرجل المكلف بمراقبة ليونيل ميسي ساحر برشلونة، بعدما انضم لقائمة فريقه.

وزالت الشكوك حول قدرة ميسي على المشاركة في الكلاسيكو بعدما انضم لقائمة برشلونة.

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وقد يكون يورينتي مفاجأة سولاري من أجل مراقبة ميسي على أمل إيقاف سحر الملك الأرجنتيني.

وتألق صاحب الـ24 عاما تحت قيادة سولاري حيث صنع منافسة مع كاسيميرو على المشاركة في خط وسط ريال مدريد.

وسجل يورينتي هدفا في الفوز على جيرونا 3-1 في إياب ربع النهائي.

والتألق في كامب نو ليس غريبا على يوريني، الذي شارك مع ديبورتيفو ألافيس الذي كان معارا له موسم 2016-2017، ونجح في إيقاف نيمار ليفوز فريقه 2-1 في مباراة شارك ميسي بعد 60 دقيقة من بدايتها.

وجلس يورينتي على مقاعد البدلاء خلال فوز ريال مدريد الأخير في الليجا على ألافيس 3-0، فهل كان يحصل على راحة قبل مهمة كامب نو؟

برشلونة ريال مدريد ميسي

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