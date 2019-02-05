في الكلاسيكو – ميسي حاضر في قائمة برشلونة وغياب ديمبيلي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 21:18

كتب : محرر في الجول

ميسي ضد فالنسيا

رغم الشكوك، تواجد ليونيل ميسي ساحر برشلونة في قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأصبح ميسي جاهزا للمشاركة بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به خلال التعادل مع فالنسيا 2-2 في الليجا.

فيما غاب عثمان ديمبيلي عن قائمة أصحاب الأرض، بسبب إصابته في الكاحل.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – توماس فيرمايلين – جيسون موريلو - جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو

خط الوسط: كارليس ألينيا - إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو – آرثر ميلو – أرتورو فيدال – كيفن برنس بواتنج

خط الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – مالكوم

برشلونة ريال مدريد في الكلاسيكو

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