تليجراف: هازارد سيبلغ تشيلسي برغبته في الانتقال لريال مدريد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 19:12

كتب : محرر في الجول

هازارد - تشيلسي

ينوي إدين هازارد نجم تشيلسي إخبار إدارة ناديه بقراره الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "تليجراف" أن هازارد ينوي إبلاغ تشيلسي بقراره بعدما تعطلت مفاوضات تجديد عقده.

وحصل النجم البلجيكي على تأكيد من ريال مدريد برغبة النادي في التعاقد معه، وبالتالي سيتحرك الميرنجي للمفاوضات مع تشيلسي نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة

مستشهدا بصلاح - جناح تشيلسي السابق يطالب ساري بتعديل طريقه لعبه من أجل إيجواين ساري: أتمنى في المستقبل ألا نحتاج لخسارة مباراة لإيجاد العقلية الصحيحة هازارد: ساري طلبنا برد فعل.. أعتقد أنه يشعر بالسعادة الآن ساري: الضغوطات في نابولي أكبر من تشيلسي

وأشارت "تليجراف" إلى أن تشيلسي لن يطلب أقل من 100 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن النجم صاحب الـ28 عاما، رغم أن وقتها سيتبقى عام واحد في عقده.

كان هازارد أعلن في وقت سابق اتخاذه قرار بشأن مستقبله، لكنه لم يفصح عنه. ( اقرأ تصريحاته )

وقال موريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي وقتها: "هازارد يبلغ 28 عاما، وإذا كان يريد الرحيل فهذا السن المناسب وإن كنت أتمنى العكس فهو قادر على أن يصبح أفضل لاعب في أوروبا حاليا".

كان تشيلسي قدم عرضا لهازارد لتجديد عقده براتب قدره 300 ألف إسترليني أسبوعيا، لكن لم يحصل على رد من نجمه.

تشيلسي هازارد

نرشح لكم

أخر الأخبار

أهلي جدة يعلن اقتراب فوساتي من خلافة جويدي 40 دقيقة | السعودية
وجيه عبد الحكيم: ثقة المدرب سبب عودتي للتشكيل الأساسي مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
في الكلاسيكو – ميسي حاضر في قائمة برشلونة وغياب ديمبيلي ساعة | أوروبا
"طموحي منتخب مصر".. لاعب الإنتاج يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الفيصلي الأردني ساعة | المحترفون
أرقام في الجول - جيرالدو في أول مباراة كاملة مع الأهلي.. تفوق في أشياء كثيرة ساعة | الدوري المصري
آل الشيخ: نريد إجابة على ما حدث في مباراة الداخلية.. وتفاصيل مالية حول لاعبي ومدرب بيراميدز ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك