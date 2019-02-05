جوارديولا يتحدث عن تعثر ليفربول.. ويتهكم على صحفي بسبب توتنام

رفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي راية التحدي قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعثر منافسه على اللقب، ليفربول.

ليفربول تعادل مع وست هام يونايتد ضمن الجولة 25 من المسابقة ليبقى الفارق في القمة 3 نقاط لصالح الريدز، بينما يحل سيتي ضيفا على إيفرتون يوم الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 27 بسبب استكمال سيتي لمشواره في كأس رابطة المحترفين.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هدفنا يبقى كما هو، أن نذهب إلى ملعب جوديسون بارك، وأن نقدم أداء جيدا ونحقق الفوز في المباراة، لدينا الفرصة للحصول على صدارة الدوري".

وأضاف المدرب الإسباني عن فقدان ليفربول لنقطتين جديدتين أمام وست هام "الأمر يتعلق بالهدوء، سيكون هناك مفاجآت في باقي مشوار الدوري".

وواصل "إنه أمر صعب بالنسبة لكل فريق أن يفوز بالمباريات، أتحدث مع اللاعبين وأخبرهم ألا ينسوا من نحن كفريق".

وأردف "نحن فريق قوي، وهذا ما أريد مشاهدته في كل مباراة، أحب أن أشاهد فريقي غير سعيد عندما لا يحقق الفوز، لا أحب عندما يضحك اللاعبون وهم لم يحققوا الفوز"

وعن سباق التتويج باللقب، أوضح "الكل لديه طموح الفوز، هناك 39 نقطة متاحة الآن من 13 مباراة، فارق 9 او 10 نقاط لايعتبر فارقا مريحا".

واستمر "قبل 4 أيام كنا خارج سباق اللقب وليفربول هم الأبطال، الآن لدينا فرصة للقبض على الصدارة ونحن مرشحين للفوز باللقب، بعد 3 أو 4 أيام اخرى قد نكون خلف المتصدر بـ 6 نقاط".

وحين سئل بيب من قبل أحد الصحفيين "لماذ يحصر الجميع سباق اللقب بينكم وليفربول ولا يذكر توتنام؟" رد متهكما "وجه السؤال لنفسك".