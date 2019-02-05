خاص خبر في الجول - هشام محمد خارج مواجهة الأهلي وإنبي بسبب المرض

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 15:57

كتب : أحمد الخولي حامد وجدي

هشام محمد - الأهلي - فيتا كلوب

خرج هشام محمد لاعب وسط فريق الأهلي من قائمة الـ19 لاعبا المقرر أن تواجه إنبي بسبب تعرضه لنزلة معوية.

هشام محمد

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلاقي الأهلي فريق إنبي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com من خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب كان قد تعرض لنزلة معوية مساء أمس الاثنين وانتقل إلى المستشفى للعلاج.

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وأضاف المصدر أن اللاعب عاد للمعسكر مرة أخرى صباح اليوم قبل أن يخبر الجهاز الطبي الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي أن هشام محمد لن يكون قادرا على خوض مواجهة إنبي.

ومن المقرر أن يغادر هشام محمد بعد قليل معسكر الفريق الذي يستعد لخوض مواجهة إنبي في المباراة المؤجلة.

ويقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيج 21 نقطة من 20 مباراة.

وكانت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبا على أن يتم استبعاد أحدهم قبل مرض هشام محمد. (من هنا)

الأهلي هشام محمد إنبي

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