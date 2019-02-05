يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بتروجت ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

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د.83 خطيييييييييييييرة للغاية، عمرو صالح الظهير الأيسر لدجلة يهدر انفرادا أمام تألق محمد أبو النجا حارس بتروجت

د.59 جووووووووووول الهدف الأول في المباراة لبتروجت، محمد جمال بيبو مهاجم دجلة يقوم بدوره الدفاعي ويبعد الكرة من على خط الركنية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أحمد عبد الرسول لاعب وادي دجلة الذي يوقف الكرة ويسددها ببراعة في شباك عبد المنصف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة