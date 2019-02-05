محدّث انتهت في الدوري - بتروجت (1) - (0) ادي دجلة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

بتروجيت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بتروجت ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

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د.59 جووووووووووول الهدف الأول في المباراة لبتروجت، محمد جمال بيبو مهاجم دجلة يقوم بدوره الدفاعي ويبعد الكرة من على خط الركنية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أحمد عبد الرسول لاعب وادي دجلة الذي يوقف الكرة ويسددها ببراعة في شباك عبد المنصف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

في الدوري

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