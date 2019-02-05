الصباحي حكما لمباراة الأهلي وإنبي.. الأحمر لا يخسر معه والبترولي لا يفوز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الحكم الذي سيدير مواجهة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري يوم الثلاثاء.

وفي بيان رسمي نشره اتحاد الكرة قال :"يدير محمد الصباحي مواجهة الأهلي وإنبي ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله وعمرو رمضان، وسعيد حمزة وحسام الجلاد كحكم خامس".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء.

كما أشارت لجنة المسابقات في بيانها إلى أن صبحي العمراوي يدير مواجهة بتروجيت ووادي دجلة يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ21.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد 16 مباراة خاضها، بفارق 9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن الزمالك المتصدر.

وكان الأهلي قد واجه ضيفه سيمبا التنزاني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز بنتيجة 5-0.

وتولى الصباحي القيادة التحكيمية لـ9 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، أشهر خلالها 35 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء غير مباشرة بعد إنذارين، واحتسب ركلتي جزاء.

ولم يقم الصباحي بالتحكيم في أي مباراة للأهلي هذا الموسم، لكنه أدار مواجهة الإسماعيلي ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري والتي فاز بها الدراويش بنتيجة 3-2.

وكان الصباحي قد أدار 8 مباريات ولم يخسر الأحمر في أي مباراة إذ فاز في 5 وتعادل ثلاث مرات.

أما إنبي فأدار الصباحي للفريق البترولي 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر في مثلهم.